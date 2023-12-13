18-летняя девушка получила 5,5 года колонии за подготовку нападения на школу

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 18-летней жительнице Уфы. Девушки признали виновной в подготовке вооруженного нападения на школу, передает ТАСС.

Помимо организации теракта на территории образовательного учреждения, уфимку признали виновной в публичном призыве к осуществлению террористической деятельности и оправдании такой деятельности.

По данным правоохранителей, девушка состояла в закрытых группах в социальных сетях, где поддерживала необходимость совершения массовых убийств, а также призывала к участию в противоправной деятельности. Кроме того, в ходе обысков у жительницы Уфы нашли план нападения на школу. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что задержанная испытала личную неприязнь к бывшим одноклассникам. С учетом всего этого девушка получила 5,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что брянская школьница за 10 минут до расстрела попала на камеры видеонаблюдения. Девочка шла в образовательное учреждение вместе с сестрой.