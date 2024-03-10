Угрожал расправой: житель Петербурга надругался над 15-летней падчерицей

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в надругательстве над 15-летней падчерицей. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что ее сожитель 8 марта домогался к ней, а затем к ее дочери после скандала. Женщина сразу же обратилась в полицию и написала заявление.

Как пояснила женщина, мужчина также надругался над ее дочерью, угрожая ей физической расправой.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Отметим, что в 2017 году подозреваемого задерживали по делу об изнасиловании, а в 2021 году его обвиняли в угрозе убийством. В обоих случаях дела были прекращены из-за примирения сторон.

Ранее в Санкт-Петербурге 18-летняя студентка из Якутии стала жертвой насильника. Инцидент произошел в квартире одного из домов на Заречной улице в Парголово.