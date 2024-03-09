Приехала в Петербург на учебу: рецидивист изнасиловал 18-летнюю студентку

Студентка, приехавшая в Санкт-Петербург на учебу, обратилась за помощью в полицию. 18-летняя девушка рассказала, что ранним утром ее изнасиловал неизвестный молодой человек, передает 78.ru.

Учащаяся прибыла в Северную столицу из Якутии. По словам студентки, в один из дней рано утром ее изнасиловал незнакомец. Инцидент произошел в квартире одного из домов на Заречной улице в Парголово.

Стражи порядка, узнав о случившимся, приступили к поискам предполагаемого злоумышленника. В итоге он был пойман. Подозреваемым в изнасиловании оказался 20-летний парень, который уже привлекался к ответственности за грабеж.

Ранее в Петербурге задержали сталкера, который надругался над девушкой. Перед совершением преступления насильник преследовал жертву несколько часов.