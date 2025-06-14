Угрожал пистолетом таксисту, напал на журналистов: солист Мариинки оказался в центре скандала

Солист Мариинского театра Григор Вернер второй день в центре скандала. 13 июня артист угрожал охраннику и таксисту пистолетом, а на следующий день напал на съемочную группу телеканала 78.ru.

Как сообщает издание, в минувшую пятницу Григор сел с другом в такси в Приморском районе Петербурга. Артист был в хорошем расположении духа и решил спеть прямо в машине, что не понравилось водителю. Мужчина сделал замечание и включил громче музыку. Вернер не оценил это — он достал пистолет и направил его на водителя, заявив, чтобы тот не мешал ему петь. В конце поездки солист Мариинки оставил свой номер телефона и попросил таксиста написать ему в мессенджере: «Привет, артист».

На этом приключения певца не закончились: он пошел в «Театр на Литейном», где играет его бывшая возлюбленная. Григор угрожал худруку учреждения и ударил охранника — в руке у артиста, по данным издания, был пистолет.

14 июня журналисты попросили Вернера прокомментировать произошедшее. Артист согласился — он пообщался с журналистами, показав дипломы и награды. Но, как только съемочная группа попрощалась с Григором и села в авто, певец догнал их, начал бить по капоту машины, пытался открыть дверь и даже разбил лобовое стекло, требуя взять интервью у его матери.

Съемочная группа с трудом уехала от разбушевавшегося артиста, которого помогли усмирить местные жители. Сотрудники телеканала вызвали полицию, будет проведена проверка.

До этого Сергей Зверев рассказал, что на него напали с собакой во дворе около его дома.