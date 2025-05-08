«Стал выкручивать мне пальцы, полез в драку»: Сергей Зверев заявил, что на него напали

Стилист Сергей Зверев прокомментировал в соцсетях инцидент, который произошел вечером в сквере возле его дома. Напомним, что москвичка с собакой обвинила артиста в нападении и в том, что он вырвал у нее телефон из рук. Звезда вышел на связь в личном микроблоге и заявил, что это на него напали.

Знаменитость пожаловался, что во время прогулки со своей кошкой Маркизой на них набросилась собака без намордника. Мужчина предупреждал хозяев о том, чтобы не выпускали пса, но они не послушали его.

«Девушки стояли и ржали... Увидели меня, подошли, и вместо того, чтобы извиниться, стали нагло врать прямо в глаза. <…> Просто бессовестно вели себя, никакого уважения — нагло, беспардонно. Потом она [одна из девушек] решила меня снять на камеру, захотела прославиться. Я стою, переживаю, не пойму, Маркиза жива или нет, а им весело», — написал Сергей.

Мужчина отметил, что люди были из другого двора. По его словам, к нему подошел молодой человек, который начал развивать конфликт.

«Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку, а им прикольно, хороший контент», – добавил Зверев.

Сергей признался, что предупредил – отдаст телефон, если они уйдут, но люди продолжали ходить вокруг. Зверев добавил, что пытается успокоиться после случившегося.

Ранее мы писали о том, что москвичка рассказала свою версию конфликта со стилистом.