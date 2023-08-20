Угрожал ножницами и отверткой: пьяный белорус ограбил пенсионерку в храме святой благоверной Тамары

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Белоруссии за разбойное нападение на жительницу Санкт-Петербурга в храме. Мужчина отобрал у 77-летней пенсионерки деньги и мобильный телефон, угрожая расправой, передает 78.ru.

Вооруженное нападение на пожилую петербурженку произошло накануне, 19 августа, в приходе храма святой благоверной Тамары на улице Лермонтова. Днем неизвестный мужчина потребовал от пенсионерки деньги и смартфон, угрожая при этом отверткой и ножницами. Женщина отдала грабителю свой телефон стоимостью 15 тысяч рублей и 800 рублей наличными. После этого незнакомец скрылся, а жительница Северной столицы обратилась за помощью в полицию.

Вскоре по горячим следам был найден и задержан грабитель. Им оказался 41-летний безработный гражданин Белоруссии. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у мужчины похищенный смартфон и деньги. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее белорус уже был судим за кражи.

В Свердловской области неизвестный мужчина вскрыл банкомат в женской консультации и украл из аппарата 2 миллиона рублей. Оперативно задержать вора не удалось.