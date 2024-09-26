Угрожал и пытался открыть дверь: звезду «По законам военного времени» заподозрили в дебоше на борту самолета

Бортпроводники рейса Москва-Хабаровск пожаловались на поведение актера Евгения Воловенко. По их словам, он устроил в самолете дебош. Подробности узнал mk.ru.

Источник сообщил, что, по словам свидетелей, Воловенко во время полета угрожал членам экипажа, предлагал деньги, чтобы ему разрешили курить, а также пытался открыть дверь воздушного судна.

СМИ выяснило, что на актера подали рапорт в полицию Хабаровска о хулиганстве. На данный момент проводится разбирательство. Сам Евгений пока информацию никак не прокомментировал.

Напомним, что летом этого года скандал из-за дебоша в аэропорту Турции разгорелся вокруг телеведущей Ксении Бородиной. Сообщалось, что артистка вела себя агрессивно с другими пассажирами.

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