Забрался в кровать и предложил «поговорить по душам»: в Москве отец пытался изнасиловать дочь в день смерти матери

В Москве суд назначил 9 лет колонии мужчине, который пытался изнасиловать 9-летнюю дочь в день смерти ее матери. Мужчина забрался к ребенку в кровать и предложил «поговорить по душам».

Подробности приводит сайт mk.ru.

Случай произошел в доме на проезде Дежнева в сентябре 2024 года. 48-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков, кражи и причинение вреда, залез в кровать и стал целовать дочь. В конце концов она прогнала отца, а через несколько дней рассказала обо всем родственникам, приехавшим на похороны. Они обратились в полицию.

После смерти матери девочка сообщила, что отец избивал ее, будучи нетрезвым. Ребенок имеет проблемы с речью, хотя ничем не отличается от сверстников, общительный и бойкий, пишет издание.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчина отрицал вину. В итоге суд направил его в колонию строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 16-летнюю школьницу дважды изнасиловали в пункте выдачи заказов.