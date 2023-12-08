«Угрожает, что утопит и себя, и его»: россиянка записала на видео издевательства над 6-летним сыном-аутистом

В Южно-Сахалинске подразделение по делам несовершеннолетних регионального УМВД проверяет информацию о возможном жестоком обращении с ребенком. Очевидцы рассказали, что местная жительница издевается над своим шестилетним сыном с аутизмом ради шантажа мужа. Об этом сообщает astv.ru.

По данным источника, мать кричит на мальчика матом и записывает это на видео, чтобы потом отправить своему супругу. Сам мужчина работает вахтовым методом, поэтому редко бывает дома. Также в семье есть старшая дочь, но ее забрала на воспитание бабушка.

«Жена снимает на видео, как орет на ребенка, угрожает, что утопит и себя, и его. На одном из видео она требует, матерясь, чтобы ее сын утопился сам. На другом - орет на матах, что папа жадный и не даст денег на пиццу», - рассказали местные жители.

Известно, что в органы опеки уже не раз писались заявления. В последний раз проверка была в ноябре, но к тому моменту очередной конфликт уже был исчерпан. Однако свидетели ссор пары утверждают, что издевательства над ребенком продолжаются не первый год.

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