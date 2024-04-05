Угрозами заставлял молчать: в Подмосковье подросток изнасиловал первоклассника в общежитии

В Подмосковье ученик седьмого класса изнасиловал первоклассника в общежитии. Пострадавшим оказался ребенок из многодетной семьи.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Происшествие случилось 4 апреля. 12-летний школьник пришел в гости к 9-летнему приятелю – оба проживали в общежитии на одном этаже. Дети поели, после чего подросток попросил маму приятеля отпустить его на прогулку. Однако на улице был ветер, женщина не разрешила идти. Тогда школьники отправились в комнату 12-летнего парня.

Спустя время оттуда раздались крики. Женщина забежала к соседям и увидела, как подросток насилует ее сына.

На место вызвали врачей и полицию. Ребенок рассказал, что это не первый случай насилия – приятель заставлял молчать и угрожал расправой.

Накануне сообщалось, что в Богдановиче 9-летняя девочка рассказала о насилии отца над дочерьми. По словам ребенка, насильственным действиям подвергались три сестры из многодетной семьи.