«Угробить Ан-24 надо постараться»: бывший сотрудник компании «Ангара» назвал свою версию авиакатастрофы

Бывший сотрудник авиакомпании «Ангара» призвал не винить экипаж в авиакатастрофе в Приамурье. Специалист также назвал самолеты Ан-24 «очень надежными».

По его словам, самолеты в авиакомпании действительно старые — каждому минимум по 40 лет. Но ежегодно они проходят полноценное ТО, а специалисты государственного научно-исследовательского института гражданской авиации проводят тщательнейший осмотр, по результатам которого осуществляется ремонт. Обычно проблемы выявляют у двигателей, гидравлики, электрооборудования, уточнил он.

«Но угробить Ан-24 надо ещё постараться! Моё мнение — экипаж тут ни при чем, ребята опытные. Вполне возможно, что мог произойти отказ двигателя», — сказал бывший сотрудник компании mk.ru.

Собеседник издания добавил, что проверка перед вылетом не предусматривает внутренний осмотр, поскольку для этого нужны специальные приборы. Специалист назвал Ан-24 надежными самолетами, поэтому он до сих пор не может поверить в случившееся.

При этом экс-сотрудник «Ангары» отметил, что эксплуатировать самолеты, которым более 50 лет, ненормально. Старые машины, говорит он, летают только благодаря техникам, слесарям и инженерам.

Генеральный директор авиакомпании «Ангара» Сергей Саламанов уточнил в разговоре с «Известиями», что разбившийся в Амурской области самолет был исправен, и никаких происшествий с ним не происходило.

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