Угостил борщом в надежде на что-то большее: украинец избил россиянку после отказа заняться сексом

На острове Бали мужчина из Киева попытался соблазнить россиянку борщом, а после отказа заняться сексом избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Украинец пригласил соседку на борщ. Специально для романтического ужина он зажег свечи и предполагал, что девушка захочет отблагодарить его интимной близостью. Однако планы россиянки отличались от его ожиданий.

Получив отказ, мужчина все же решил идти до конца. Он стал приставать к соседке, лез к ней в штаны, но девушка и на этот раз дала отпор. Тогда киевлянин избил ее.

Россиянка смогла сбежать и сразу обратилась за помощью к стражам правопорядка. Теперь напавший на нее мужчина раскаивается в содеянном и просит решить проблему мирно.

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