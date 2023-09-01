Съемки для популярного маркетплейса закончились попыткой изнасилования: модель обратилась в полицию

В Москве модель думала, что ехала на съемку купальников для Wildberries, но на месте ее опоили и попытались изнасиловать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25-летняя девушка решила найти себе подработку, однако пользоваться услугами агента она не стала. В одном из Telegram-каналов модель заметила подходящее ей предложение и, ни о чем не подозревая, поехала позировать в купальниках для популярного маркетплейса на Дмитровское шоссе.

Мужчина, открывший ей дверь, предупредил, что заказчик сейчас занят с другой девушкой, и попросил немного подождать. Модели принесли чай, выпив который она почувствовала недомогание. Дошло до того, что девушка не могла и пошевелиться. В этот момент мужчина придавил ее своим телом и запустил руку в трусы.

Модель все же нашла силы сесть. Тогда мужчина спросил: «У нас что-то будет?» Получив отказ, он сразу ушел.

Девушка пришла в себя лишь ночью, после чего она вызвала такси и уехала домой. Модель немного оправилась от шока и пошла подавать заявление в полицию.

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