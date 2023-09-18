Угнал чужие «Жигули», чтобы починить свои: в Подмосковье задержали молодого похитителя

В Подмосковье 21-летний мужчина угнал чужую машину, чтобы починить свой автомобиль, об этом сообщает РИА Новости.

По данным полицейских, задержанный решил вскрыть автомобиль марки «Жигули», разобрать его на запчасти и починить свою машину той же марки.

Кража машины произошла в Лобне. Ночью мужчина вскрыл автомобиль отверткой, однако не смог завести двигатель. Тогда он позвал на помощь друга, рассказав ему, что купил автомобиль. Знакомый подозреваемого отбуксировал машину в гараж. Часть запчастей до задержания мужчина уже успел снять с угнанного транспортного средства.

«Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска гаража задержанного обнаружен и изъят частично разобранный автомобиль заявителя», - рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, в отношении мужчины завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Предполагаемый преступник находится под подпиской о невыезде.

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