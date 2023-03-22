Уфимец пришел сдавать анализы в поликлинику и неожиданно скончался от остановки сердца

В одной из поликлиник города Уфы скончался пациент, пришедший утром для сдачи анализов. Пройти осмотр у врачей он уже не успел – на входе в медицинское учреждение ему стало дурно, а через несколько минут у него остановилось сердце. О подробностях произошедшего стало известно изданию UFA1.RU.

По информации источника, трагедия произошла еще 10 марта. Накануне уфимцу была назначена плановая сдача лабораторных исследований, и он пришел около 8:30 утра в поликлинику, хоть и чувствовал себя неважно. На мужчину еще на входе сразу обратил внимание охранник. Он предложил ему помощь и помог прилечь на кушетку.

Пациенту тем временем становилось только хуже. Охранник вызвал к нему фельдшера кабинета неотложной помощи, терапевта, кардиолога и бригаду скорой помощи. Но не прошло и десяти минут, как сердце уфимца остановилось, и реанимировать его не удалось.

В Минздраве сообщили, что мужчина состоял на учете терапевта, кардиолога, невролога и уролога. Также в его медицинской карточке числился диагноз - ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий.

При этом за день до смерти пациент в поликлинике прошел несколько обследований, и все они показали удовлетворительный результат.

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