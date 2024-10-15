Уехал на черном «Мерседесе»: криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, известный по прозвищу Итальянец, покинул колонию после почти 9 лет заключения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, Кочуйков покинул колонию на черном «Мерседесе». Итальянец — ближайший соратник криминального авторитета Захария Калашова, известный по прозвищу Шакро Молодой.

В декабре 2015 года рядом с рестораном Elements в центре Москвы возник конфликт между владелицей заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Калашов был заинтересован в бизнесе Ким — знакомой его сожительницы. Та утверждала, что бизнесвумен задолжала 8 млн рублей за ремонт Elements. Из-за этого Захарий оказывал давление на Жанну: его сообщники вымогали у нее деньги. В итоге предпринимательнице пришлось обратиться к ветерану КГБ СССР Эдуарду Буданцеву.

14 декабря случилась кульминация конфликта. Итальянец и его сообщники приехали к ресторану, чтобы воспрепятствовать работе заведения и «выбить» деньги из его владелицы. Ее защитой выступил Буданцев. Переговоры привели к перестрелке, и ветеран КГБ убил двоих из окружения Кочуйкова. Мужчину обвиняли в убийстве, но после дело переквалифицировали в превышение пределов необходимой самообороны.

Кочуйкова приговорили к 8 годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима.

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