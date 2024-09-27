Занимается йогой и увеличил спортивные нагрузки: лидер Ореховской ОПГ готовится к возможной отправке в зону СВО

Сергей Буторин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в ЯНАО, готовится к возможной отправке в зону СВО. Криминальный авторитет надеется, что к таким, как он, зекам будет применено специальное решение, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, 59-летний Буторин очень сильно надеется на положительный исход обращения. Он уже начал подготовку к возможной отправке в зону СВО. Заключенный ежедневно занимается спортом, а также практикует йогу для концентрации внимания. Работу, которой в это время занимаются другие зеки, он игнорирует.

Буторин считает, что может пригодится на фронте из-за навыков, полученных в армии. Он отслужил в саперном отделении и вышел оттуда прапорщиком.

Ранее сообщалось, что каннибал-убийца вернулся в Волгоградскую область после ранения в зоне СВО. Глава одного из поселений повстречал его случайно в магазине.