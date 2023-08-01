Ударивший полицейского по ягодицам россиянин получил срок

Пьяный россиянин в Тюменской области ударил сотрудника ДПС по ягодицам и получил полтора года лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Ura.ru со ссылкой на судебные материалы.

По данным источника житель Ялуторовска дважды ударил полицейского ногой по ягодицам.

Отмечается, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде и спустя время был остановлен сотрудниками ДПС, которые отвезли его в полицейский участок. Там мужчина нанес одному из стражей порядка два удара ногой в область ягодиц.

В пресс-службе суда отметили, что этим он «причинил потерпевшему физическую боль».

За это мужчину приговорили к году лишения свободы, но к сроку добавили наказания за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения и использование недопустимой лексики в разговоре с полицейскими. Подчеркивается, что мужчина совершил все эти нарушения в один день.

Ранее мы писали о том, что фанат «Руки вверх!» избил полицейских, не пустивших его на концерт. 47-летний мужчина хотел попасть на выступление, но забыл купить билет. Он все равно решил проникнуть на мероприятие, но его не пустили двое полицейских. Отмечается, что мужчина нецензурно выражался, оскорблял правоохранителей и даже ударил одного из них кулаком в лицо.