Попасть любой ценой: фанат «Руки вверх!» избил полицейских, не пустивших его на концерт

Поклонник творчества «Руки вверх!» избил полицейских, которые не пустили его на выступление любимой группы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, концерт коллектива проходил в прошедшую субботу в «Лужниках». 47-летний мужчина хотел попасть на выступление, но забыл купить билет. Он все равно решил проникнуть на мероприятие, но его не пустили двое полицейских.

Отмечается, что мужчина нецензурно выражался, оскорблял правоохранителей и даже ударил одного из них кулаком в лицо. Злоумышленник успокоился только после того, как на него надели наручники. Его доставили в участок, где составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ.

СМИ пишут, что после случившегося оба полицейских обратились за помощью к врачу. У одного может быть закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа и ушибы. У другого подозрение на перелом кости на стопе. Сообщается, что мужчины отказались от госпитализации. Сейчас проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что пьяный мужчина пытался прорваться в Кремль, чтобы поговорить с президентом. Все случилось 21 июля. После бурной ночи мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки «Porsche» и поехал из Чертаново в центр Москвы. Он благополучно добрался до Кремля и даже попытался попасть внутрь. Только вот охранников не убедили бизнес-идеи москвича.