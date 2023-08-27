Ударился головой о рельсы: десятилетний зацепер умер в больнице после падения с поезда

Десятилетний мальчик экстренно попал в одну из больниц Свердловской области с тяжелой травмой головы. Новоприбывший пациент оказался зацепером — он упал с поезда и ударился о рельсы. За жизнь школьника боролись врачи, но их старания оказались тщетными, передает телеканал «Царьград».

Трагедия произошла в Каменске-Уральском 24 августа. Мальчик, увлекавшийся зацепингом, решил покататься на вагоне. Он взобрался на него, однако потерял равновесие и сорвался вниз. В результате падения несовершеннолетний сильно ударился головой о рельсы. Самостоятельно подняться школьник не смог — ему оказал помощь товарищ. Через некоторое время на место ЧП прибыли медики.

Пострадавшего зацепера экстренно госпитализировали. Врачи несколько дней боролись за жизнь несовершеннолетнего пациента, но их старания оказались тщетными. Через два дня мальчик скончался. По всей видимости, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Полиция смертельный инцидент с участием школьника пока никак не прокомментировала.

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