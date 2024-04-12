Ударился головой и попал в реанимацию: посетитель чайханы едва не умер от пощечины

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, из-за которого чуть не погиб его товарищ в Москве. Пострадавший получил от приятеля пощечину, после чего упал и сильно ударился головой о ступеньки чайханы, передает РЕН ТВ.

Конфликт между мужчинами произошел вечером 10 апреля. В чайхане отдыхал 45-летний россиянин со своим 67-летним товарищем. В какой-то момент они поссорились и вышли на улицу. Там младший товарищ дал пощечину старшему, в результате чего тот упал и сильно ударился головой о ступеньки.

Пострадавший москвич потерял сознание. Другой мужчина сначала занес его в кафе, а потом отвез домой, где бросил у квартиры — дверь им никто не открыл. Чуть позже избитый мужчина попал в реанимацию, а его приятеля задержали полицейские. Выясняются другие обстоятельства случившегося.

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