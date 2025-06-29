Ударили по голове и вырвали волосы: петербурженку избили из-за корги-питомца без поводка

В Санкт-Петербурге местную жительницу избили из-за питомца без поводка. Пострадавшая женщина попала в больницу с многочисленными травмами и без части волос, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

До нападения петербурженка выгуливала своего пса Лео во дворе дома на Учительской улице. В какой-то момент к хозяйке и ее питомцу подошла женщина, которую возмутило то, что животное без поводка. Корги, по словам жительницы Северной столицы, не представлял опасности и не бросался на других людей, но на незнакомку это не подействовало.

После небольшой словесной перепалки агрессивная оппонентка пошла в наступление. Она избила женщину так, что та попала в больницу. Хозяйка питомца признает, что была не права, когда выгуливала пса без поводка, и готова оплатить штраф. Но также пострадавшая хочет, чтобы ее обидчицу наказали по закону — она написала заявление в полицию по факту случившегося.

Ранее в Петербурге мужчина избил 13-летнего мальчика на детской площадке. Из-за нападения ребенок боится выходить из дома.