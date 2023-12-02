Подкараулили и напали: одноклассники жестоко избили 14-летнего школьника

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего в петербургском Колпино. На 14-летнего мальчика напали одноклассники, передает 78.ru.

Нападение на несовершеннолетнего было совершено на проспекте Ленина 29 ноября. Группа школьников подкараулила одноклассника на территории образовательного учреждения. Встретившись лицом к лицу, агрессивные подростки стали избивать ребенка. В результате случившегося мальчик получил травмы.

Придя домой, пострадавший школьник рассказал о случившемся матери. Женщина, в свою очередь, обратилась за помощью в полицию. Она потребовала привлечь к ответственности агрессивных учеников. Правоохранители приняли заявление петербурженки и организовали проверку.

Ранее в Северной столице местный житель накинулся на двух детей из-за «неправильного» взгляда. Мужчина догнал несовершеннолетних в одном из дворов и избил.