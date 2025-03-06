Банда подростков изнасиловала девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье

Пятеро подростков изнасиловали девушку ночью в туалете подмосковной электрички. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, инцидент произошел 4 марта. 28-летняя потерпевшая ехала в электропоезде от станции Щелково, и в какой-то момент в одном с ней вагоне появилась группа молодых людей. Сперва они настойчиво предлагали ей распить с ними пиво, а потом перешли к более развязному поведению.

«Дальше они начали задавать вопросы интимного характера и стали угрожать, что сейчас изнасилуют, если она не выйдет с ними на следующей станции», — приводит канал слова источников.

На улице подростки избили жертву и затащили в другую электричку. Далее они отвели ее в туалет и все же произвели надругательство, фиксируя происходящее на видео. После они заставили девушку отправиться с ними в квартиру и продолжили издеваться над ней.

В какой-то момент девушке удалось ускользнуть. Они сразу же обратилась в полицию. Истязателей задержали — всем им оказалось от 13 до 16 лет, каждый состоит на учете в ПДН.

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