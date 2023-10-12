Под Липецком свидание с новым знакомым завершилось провалом в памяти и кражей

Жительница поселка Силикатный в Липецкой области обратилась в полицию с заявлением об избиении и краже смартфона. Потерпевшая рассказала, что новый знакомый пригласил ее выпить в заброшенном здании, но после двухдневного распития алкоголя она потеряла память, поэтому не может вспомнить подробности произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Липецкой области порталу GOROD48 сообщили, что им удалось восстановить события и выяснить, что новый знакомый пригласил девушку в заброшенное здание, а после к себе домой, где они находились около двух суток. Когда алкоголь закончился, потерпевшая стала собираться уходить, в этот момент у нее из кармана выпал смартфон, который и привлек внимание собутыльника.

Дальнейшие события пострадавшая не помнит, память вернулась к ней только в момент, когда она шла по улице с окровавленным лицом. Женщина обратилась за помощью к бывшему сожителю, который вызвал скорую и полицию.

Правоохранители отправились по указанному адресу и обнаружили в квартире обвиняемого, а также украденный телефон. Мужчина сразу же во всём сознался, но заверил, что женщину не избивал. В итоге его признали виновным в краже и назначили 10 месяцев лишения свободы условно.

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