Ударила головой об асфальт: хозяйка алабая жестоко избила восьмиклассницу

Ученица восьмого класса в Москве попал в больницу с многочисленными травмами после нападения случайной прохожей — девочка попросила погладить собаку, с которой шла женщина, но была избита, пишет mk.ru.

Несовершеннолетняя повстречала незнакомку с собакой вечером. Женщина шла с алабаем, а ее спутник с дворняжкой. Школьница, которая очень сильно любит животных, попросила хозяйку большой собаки дать ее погладить. Однако москвичка ей отказала и даже оскорбила. Завязался словесный конфликт. Он закончился тем, что агрессивная женщина напала на восьмиклассницу и сильно ее избила. Девочку ударили головой об асфальт.

В итоге пострадавшей школьнице потребовалась медицинская помощь. Полицейские, узнав о случившемся, задержали спутника женщина, который ранее был неоднократно судим. Стражи порядка подумали, что он мог бы угрожать семье пострадавшей.

Ранее в Москве мужчина жестоко избил свою несовершеннолетнюю дочь. Девочку госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.