Отец избил дочь до сотрясения мозга из-за отказа переодеться после физкультуры

В Москве 41-летний житель Южного Бутово жестоко избил свою 11-летнюю дочь из-за того, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочку госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Отец позвонил дочери по видеосвязи во время перемены. Он увидел, что девочка не переоделась после физкультуры и ходит в спортивной одежде на другие уроки. Разъяренный мужчина пообещал наказать школьницу, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Когда она вернулась из школы, отец ее серьезно избил ремнем и кулаками. Девочка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы и ноги.

Родители девочки в разводе — она живет с отцом. Ранее школьница жаловалась, что отец ее регулярно наказывает, но на ее жалобы никто не реагировал.

Дело взяли на контроль сотрудники полиции.

Напомним, в Подмосковье второклассник ударил сверстника карандашом в ухо. Сначала юный хулиган решил облить одноклассника водой из стакана, а после взял карандаш и нанес ему удар в ухо. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, и его увезли в больницу.