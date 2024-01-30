Ударил по голове, отнес в кусты и изнасиловал: завершено расследование убийства 16-летней девушки у озера

СК завершил расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Красноярском крае. В совершении преступления обвиняется 21-летний местный житель, передает Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Нападение на несовершеннолетнюю у озера произошло в 2022 году. По данным следствия, молодой человек увидел свою жертву около водоема в Железногорске, а после ударил ее по голове. Затем он отнес девушку в кусты, изнасиловал и, полагая, что та умерла, накрыл тело одеждой и засыпал землей. Как установила экспертиза, россиянка скончалась от механической асфиксии.

Через несколько дней молодой человек попытался проделать то же самое с другой девушкой, но ей удалось убежать. В итоге его задержали. В настоящий момент расследование дело завершено. Его отправят на утверждение обвинения прокурору, а после должно будет состояться судебное заседание.

Ранее в Крыму завершили расследование дела об изнасиловании купающейся девочки. В совершении преступления обвиняется 56-летний мужчина.