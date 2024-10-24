Ударил по голове, а потом уснул в ее квартире: пьяный мигрант до смерти забил писательницу Раису Кирсанову

Писательница и бывший преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина Раиса Кирсанова погибла в результате нападения пьяного мигранта в Москве. Мужчина ворвался к ней домой, передает Regnum.

По данным СМИ, 39-летний гражданин Киргизии приехал в столицу РФ, чтобы найти работу. Когда устроиться не получилось, то мигрант напился и стал бродить по подъезду в поисках квартиры с открытой дверью.

У 78-летней писательницы, к несчастью, дверь не была заперта. Злоумышленник воспользовался этим, вошел и забил пожилую женщину насмерть. Позже он уснул в квартире, а, очнувшись, попал в руки правоохранителям.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обвиняемый в совершении преступления мужчина не может объяснить мотивы своего поступка.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант избил ветерана СВО. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту инцидента.