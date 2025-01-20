Ударил ножом в сердце: бывший боец ЧВК «Вагнер» чуть не убил одного чоповца и не изнасиловал другого

Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» обвинили в покушении на убийство и изнасилование. Мужчину задержали в Подмосковье. Он напал на двух сотрудников охранной организации, с которыми распивал алкогольные напитки, передает «Коммерсант».

Пострадавшие чоповцы приходятся друг другу мужем и женой. Во время застолья между ними и экс-бойцом «Вагнера» произошел конфликт. Пьяный участник боевых действий схватился за кухонный нож и нанес им удары оппоненту в сердце.

Через некоторое время злоумышленник начал домогаться жену раненого чоповца. Он затащил ее в другую комнату, жестоко избил, а затем изнасиловал. Так заявила женщина во время опроса. Для уточнения этой информации была назначена судеб-медицинская экспертиза. Охранник, которого бывший боец порезал ножом, находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Ранее другой «вагнеровец» не вынес наркотического бреда нянечки и задушил ее. Женщина читала псалом о защите от зла.