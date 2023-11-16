Ударил мальчика по лицу, из-за чего тот упал: директор казачьего кадетского корпуса избил ученика

Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление от родителей ученика казачьего кадетского корпуса в Ростовской области, который подвергся избиению. Мальчика ударил директор подготовительного учреждения, передает 161.ru.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в ростовском городе Шахты. Отец пострадавшего девятиклассника рассказал правоохранителям, что его сын был избит на уроке физкультуры. Подросток снимал на видео сверстников, что не понравилось директору кадетского корпуса. Он поинтересовался, почему ученик ходит с телефоном. Девятиклассник, в свою очередь, ответил, что имеет право с ним ходить, так как является уже страшим кадетом.

После этого директор оскорбил подростка, а затем ударил его по лицу. Пострадавший ученик упал на землю; при осмотре у него зафиксируют перелом пальца, ушиб грудной клетки, гематомы. Теперь в случившемся разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Северной столице гендиректор фирмы избил студента. Кроме того, мужчина стрелял из пистолета.