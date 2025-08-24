Ударил мальчика, который ничего не сделал: мужчина избил ногами ребенка после жалобы дочери

Мужчина избил несовершеннолетнего в одном из российских городов. Кадры нападения оказались в распоряжении Telegram-канала ТВ Центр | ТВЦ.

По информации журналистов, россиянин решил разобраться с мальчиком после того, как ему пожаловалась дочь. На опубликованных в Сети кадрах видно, как агрессор разбежался и ударил в прыжке ногами ребенка, от чего тот свалился с велосипеда.

После того как школьник оказался на земле, мужчина продолжил пинать его. Как впоследствии стало известно, пришедший в ярость отец избил мальчика, который ничего не сделал его дочери.

Детали и обстоятельства случившегося пока не известны. В правоохранительных органах еще не комментировали нападение на ребенка.

Ранее в Перми двух девочек избили во время квеста. Школьниц таскали за волосы и стегали плетками.