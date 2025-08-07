«Били плетками и таскали за волосы»: двух девочек избили во время квеста

В Перми две сестры получили травмы, когда проходили квест. Девочек таскали за волосы и били плетками. Об этом пишет портал Promperm.ru.

По словам матери потерпевших, которыми она поделилась с изданием, дочери сами попросили купить им билет на аттракцион в качестве подарка на день рождения. Старшей исполнилось 14 лет. Женщина не подозревала, что к ее дочерям будет применена сила.

После окончания квеста, прибывающие «немного в шоке» девочки рассказали родителям, как все прошло. Оказалось, что их толкали, били плетками и таскали за волосы. Младшую, которой 11 лет, подняли за волосы в воздух. Более того, обеим угрожали ножом и электрошокерами. Насилие не прекратилось, даже когда старшая попросила администраторов снизить уровень сложности.

Мама девочек связалась с организаторами квеста и получила ответ, что девочек заранее предупреждали о предстоящем. Кроме того, их самих обвинили в том, что они врут и преувеличивают. Тем не менее, после жалоб младшей на боли в шее, семье пришлось обратиться в травмпункт. Там ребенку диагностировали растяжение и травму шейного отдела позвоночника, наложили на шею специальный воротник.

После случившегося мама пострадавших обратилась в полицию и СК РФ. Следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

