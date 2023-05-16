Ударил дверью: водитель ВАЗ-2114 испортил иномарку Александра Розенбаума

Машина певца Александра Розенбаума попала в ДТП в Новочеркасске. Иномарку исполнителя задел ВАЗ-2114.

Авария случилась днем 16 мая, когда Розенбаум на машине Exeed подъехал к Южно-российскому государственному политехническому университету. Певец направился в здание, а водитель ждал на месте.

В это время отечественный автомобиль начал сдавать назад с открытой дверью и ударил машину Розенбаума. Пострадавших нет.

Однако на место был вызван наряд ГИБДД. Происшествие оформили инспекторы, так как машина певца застрахована по КАСКО, сообщил Telegram-канал «Ростов Главный».

По некоторым данным, у машины Розенбаума остались царапины на бампере. Однако убрать их на дорогой иномарке может стоить десятки тысяч рублей.

Ранее певица Ирина Ортман рассказала о ДТП, в результате которого могла пробить легкое и сонную артерию.