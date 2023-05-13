«Торчит ключица, все в крови»: Ортман раскрыла подробности серьезного ДТП

Ирина Ортман вспомнила страшные последствия, грозившие ей после аварии под Екатеринбургом. Участница «Фабрики звезд-3» и солистка группы «Тутси» попала в ДТП вместе с группой.

Оказалось, что водитель группы не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Автомобиль унесло с дороги, и произошло столкновение с деревом.

«Я была в состоянии шока, первая выбралась из машины и стала собирать, что у нас выпало из сумок. А у меня торчит ключица, болтается рука, я вижу, что у меня все в крови», — рассказала Ортман в интервью YouTube-каналу «PROжизнь», пишет Пятый канал.

В машине также была Лариса, вторая бэк-вокалистка «Белого орла». Ортман поняла, что самостоятельно не сможет помочь застрявшим в машине ребятам и побежала на заправку за помощью.

Когда врачи прибыли на место происшествия, они объяснили, что Ортман могла повредить легкое и сонную артерию из-за торчащей кости. Активность в таком состоянии нужно было исключить.

Также Ортман пожаловалась, что в период лечения в больнице девушек решили заменить в группе.

«Меня поставили перед фактом, что я уволена. Без особых объяснений. <…> Взяли красоток, которые под наши голоса открывали рот», — вспомнила певица.

Ранее мы писали, что Ирина Ортман рассказала о травле коллег.