Ударил девушку кулаком по лицу и разбил об сцену арбуз: режиссер Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в баре

Режиссер Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в одном из московских баров. Его увезли в отделение полиции, но комментировать ситуацию он отказался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Лабутин отдыхал в столичном заведении в ночь с 3 на 4 августа. Очевидцы рассказали, что пьяный режиссер вел себя агрессивно. Предварительно, он хамил охране, мешал другим посетителям бара, а в какой-то момент схватил арбуз и разбил его об сцену. Из-за этого один из гостей поскользнулся.

Из-за неподобающего поведения Виталия Лабутина выгнали из бара, однако он не успокоился. Отмечается, что он выбил стекло во входной двери, оторвал кусок потолка, а также ударил девушку кулаком по лицу.

После действий режиссера пострадали два человека. Дебошира задержала полиция. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Напомним, что это уже не первый подобный случай, связанный с Лабутиным. В марте этого года его уже выгоняли из бара за избиение сотрудника.

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