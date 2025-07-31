«40 минут провел в полиции»: что было с Дмитрием Хрусталевым после дебоша в самолете

Телеведущий и юморист Дмитрий Хрусталев после пьяного дебоша в самолете пробыл 40 минут в комнате полиции и улетел в Москву в тот же день. Об этом сообщает StarHit.

30 июля в ряде СМИ появились сообщения о том, что звезду сняли с рейса из-за дебоша. Он направлялся из Калининграда в Москву, но улететь так и не смог из-за своего поведения. Сам Дмитрий на связь не вышел и не объяснился по поводу ситуации.

Приближенный к звезде источник рассказал журналистам, что Дмитрий после дебоша провел некоторое время в полиции, и в этот же день отправился домой. Сейчас он хорошо себя чувствует. В Калининграде он был вместо Валдиса Пельша, вел мероприятие. Рейс задержали.

«Митя мало того, что не совсем успел прийти в себя после банкета, так еще и в духоте находился, вот его и развезло. После всего произошедшего, когда его сняли с рейса, он 40 минут просидел в комнате полиции. Потом улетел в Москву, в этот же день. Чувствует он себя вполне нормально, ну а с кем не бывает», — отметил собеседник издания.

Сам Хрусталев пока предпочитается хранить молчание. Но поклонники ждут от него сообщений с объяснением.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти» о доходах Дмитрия Хрусталева. Он сообщил, что юморист берет за корпоратив 2-3 млн рублей. По его словам, ведущего любят заказывать молодые организации.