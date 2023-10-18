Ударил чем-то тяжелым по голове: мужчину увезли в больницу после драки за парковочное место

Житель столицы РФ попал в больницу с травмой головы после конфликта с другим мужчиной. Причиной разногласий стало парковочное место. Пострадавший москвич попытался отстоять свою правоту в драке и в итоге получил удар чем-то тяжелым, передает РЕН ТВ.

Конфликт, который закончился выяснением отношений на кулаках, произошел 17 октября на Алтуфьевском шоссе. Возле одного из жилых домов мужчины не поделили парковочное место. В ходе общения на повышенных тонах один из оппонентов ударил другого чем-то тяжелым по голове. После этого обидчик скрылся с места происшествия, а пострадавший упал на асфальт.

Прихожие увидели лежащего на земле мужчину и вызвали скорую помощь. В итоге получившего по голове москвича доставили в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

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