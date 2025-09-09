«Удаляют мертвые обгорелости»: мать рассказала о состоянии дочери, которую подожгла жена любовника

Мать Инны Цыбасовой, которую подожгла жена предполагаемого любовника, рассказала о состоянии дочери. Женщина заявила в студии программы «Прямой эфир», что дочери удаляют мертвые обгорелости.

5 августа беременная Марина облила горючей смесью и подожгла Инну, находившуюся в автомобиле. Она думала, что женщина является любовницей ее супруга. Пострадавшая с 80% ожогов тела больше месяца борется за жизнь. Мать Инны сообщает, что ее дочь находится в крайне тяжелом состоянии.

«Каково состояние дочери? Ей проводят операцию, удаляют мертвые обгорелости... Когда это случилось, то я с внучкой была на даче, мне позвонила младшая дочь. Она сразу сказала: „Выйди на улицу, возьми стакан воды и выпей успокоительное“», – поделилась женщина.

Мать Инны винит в случившемся мужа поджигательницы, Ивана, утверждая, что он спровоцировал конфликт и пользовался доверчивостью ее дочери.

«Иван говорил, что друг. Он попросил материалы привезти... Я считаю, что он пользовался моей дочкой. Его жена облила жидкостью мою дочь, потому что посчитала, что очень часто Инна что-то привозит», – порассуждала женщина.

По данным следствия, Марина заранее спланировала нападение, но утверждает, что не хотела убивать соперницу, а лишь «припугнуть». В момент поджога в машине находился ее малолетний сын.

Сестра Инны Александра заявила, что Иван пытался помешать выходу сюжета о происшествии и даже угрожал ей. По ее словам, он интересовался семейной недвижимостью.

«После общения с Иваном Инна приходила и говорила: „Не заслуживаю того, чтобы у меня была доля в квартире“», – рассказала она.

