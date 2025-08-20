Школьник поджег молодую учительницу из-за неразделенной любви

В Индии школьник поджег учительницу, в которую был безответно влюблен. Об этом сообщает Ythisnews.

Как сообщили изданию в полиции штата Мадхья-Прадеш, где все произошло, 18-летний ученик пришел к дому 26-летнего педагога, облил ее бензином и поджег. После содеянного молодой человек сбежал.

Женщина выжила. Она была доставлена в местную больницу с ожогами 15% тела. Сейчас она восстанавливается под наблюдением врачей.

Поджигателя быстро задержали. Против него возбуждено уголовное дело. Во время допроса он признался, что около двух лет испытывал сильные чувства к учительнице, но она не отвечала ему взаимностью.

Другой причиной нападения стала банальная обида за недавний инцидент. Он рассказал, что во время одного из праздников он сделал женщине замечание по поводу ее внешнего вида. Учительница сочла это за оскорбление и пожаловалась администрации школы.

