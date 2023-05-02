Пахло химией: девятилетний ребенок получил ожог языка, выпив сок в московском кафе

Девятилетний мальчик выпил сок в кафе в центре Москвы и получил ожог языка. Вместо напитка в бутылке оказалась другая жидкость. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По версии источника, мама с двумя сыновьями 15 и 9 лет совершала прогулку по центру города. Дети проголодались, и семья решила поесть в одном из фуд-баров в центре Москвы на улице Солянка. Кроме салатов, котлет, рыбы и блинов семья заказала чай. А младший ребенок захотел яблочный сок в стеклянной бутылке 250 мл с металлической крышкой.

Второклассник взял бутылку с открытой витрины, которая находилась рядом с кассой. Отмечается, что ребенок подошел к своему столу, открыл сок, сделал глоток и тут же закричал. Он жаловался, что внутри «все жжет и горит».

«Мама увидела, что у сына сильно обожжен язык, а из бутылочки пахло химией», – уточнил источник.

Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Ребенка осмотрели. Врач велел убрать все стеклянные бутылки с напитками у кассы, их оказалось порядка 12. Медик диагностировал мальчику химический ожог языка. Отмечается, что ребенок догадался выплюнуть жидкость, если бы он совершил глоток, то последствия могли бы быть печальными, утверждают специалисты.

Родители отмечают, что из-за сильной боли школьник ничего не может есть. Менеджер заведения вернул семье деньги за обед. Также по едкой жидкости из бутылочки для сока, будет проведена экспертиза.

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