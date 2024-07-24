Несколько дней не могли поставить верный диагноз: мать впавшего в кому мальчика обвинила врачей в халатности

Жительница Симферополя пожаловалась на врачей. По словам женщины, они не смогли своевременно поставить точной диагноз ее двухлетнему сыну. Из-за этого мальчик впал в кому, передает Telegram-канал Mash на волне.

По данным СМИ, сначала малыш пожаловался на боли в животе. Медики скорой осмотрели ребенка и направили его в республиканскую больницу. Местные врачи поставили диагноз диспепсия — нарушение нормальной деятельности желудка. Для лечения недуга мать с сыном отправили в городскую больницу, где их якобы сначала не хотели принимать. Там маленькому пациенту сделали капельницу, но в процессе ему стало хуже.

Мальчика в итоге перевезли в другую больницу, а оттуда снова в республиканскую. Уже в состоянии предкомы у него выявили энцефалит. Сейчас малышу оказывают необходимую помощь в специализированном медучреждении.

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