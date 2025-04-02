Учившая сына курить 18-летняя жительница Кемеровской области сожгла паспорт

18-летняя жительница Кемеровской области сожгла паспорт и сняла это на видео. Ранее девушка поразила другой своей выходкой – она учила маленького сына курить.

Об очередном поступке жительницы Кузбасса сообщает НТВ.

Адвокат Мария Сойту обратила внимание на то, что на обложке паспорта изображен герб РФ. Это означает, что демонстративное уничтожение документа может попасть под статью об оскорблении символов государства.

Юрист Иван Миронов говорит, что девушке может грозить до года лишения свободы. Если бы ей не было 18-ти, то все могло ограничиться мерами воспитательного характера. Но не в этом случае.

Полгода назад в Сеть попало видео, как она учит курить трехлетнего сына. Известно, что девушка родила малыша в 14 лет. Опекуном была 45-летняя бабушка – дочь и маленький сын курили в ее присутствии.

Опека изъяла мальчика, а потом ребенка вернули в семью, но уже под опеку прабабушки. Она живет отдельно.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга заставил сына съесть сигареты, чтобы отучить курить.