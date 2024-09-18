Мать избитого в Москве школьника заявила, что учителя не связывались с ней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать ученика московской коррекционной школы, которого накануне избили, рассказала, что учителя не интересуются здоровьем пострадавшего ребенка. По словам Юлии Черемисиной, в злополучный день она, как обычно, встречала сына из школы.

«Я приехала после обеда его забирать. Через какое-то время его выводят, и я вижу, что у него лицо с кровоподтеками, со следами ударов. По мере приближения сына я чувствовала, как ноги становятся ватными», — рассказала она.

Девушка добавила, что сейчас ребенок находится в стрессовом состоянии, у него утрачено чувство безопасности.

«Ни разу не позвонил ни один представитель руководства школы. Учителя, которые были на смене, не выходили на связь», — заявила она.

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