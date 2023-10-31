Учителя информатики обвинили в совращении восьмиклассницы в лаборантской

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензы, который работает учителем информатики. Его обвинили в совращении ученицы восьмого класса, передает Life.ru.

По данным СМИ, преподаватель вступил в половую связь с несовершеннолетней еще несколько лет назад. Об этом случае подружкам проболталась сама жертва — 19 летняя девушка, которой на момент тех событий было 15 лет.

Через какое-то время информация о совращении восьмиклассницы дошла до сотрудников правоохранительных органов. В ходе организованной проверки они установили, что 40-летний учитель информатики совратил несовершеннолетнюю ученицу в школьной лаборантской. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». За совершенное преступление мужчине грозит до четырех лет колонии.

Ранее во Владивостоке 64-летнего тренера обвинили в совращении 14-летней легкоатлетки. Мужчина приставал к девочке в гостиницах.