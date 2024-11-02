Учителя физкультуры из элитного колледжа обвинили в систематическом изнасиловании подростка с шизофренией

В Москве учителя физкультуры одного из лучших колледжей заподозрили в изнасиловании ученика. У подростка есть диагноз – шизофрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 16-летний юноша, обучающийся на факультете дизайна, признался матери, что его домогается преподаватель. Он рассказал, что на протяжении двух месяцев 31-летний физкультурник насиловал его у себя дома.

Узнав о случившемся, родительница студента сразу же отправилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника. Mash узнал, что на допросе он во всем сознался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преподавателю грозит 10 лет колонии.

Отмечается, что задержанный учитель до этого не привлекался к ответственности. В профессиональных кругах он очень уважаем, никаких жалоб на его работу не было.

Ранее в Подмосковье массажистка обвинила клиента в изнасиловании. Сообщалось, что мужчина пригрозил ей, чтобы она не обратилась в полицию.