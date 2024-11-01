На семью девушки посыпались угрозы: массажистка обвинила клиента в изнасиловании

В Подмосковье местная жительница обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Она обвинила в совершении преступления своего клиента. Сама россиянка работает массажисткой и оказывает услуги, в том числе, на дому.

Этим воспользовался 31-летний мужчина, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Сначала он просто ходил к массажистке на сеансы. А через некоторое время попросил девушку приехать к нему в отель и оказать услугу там.

Когда мастер закончила, то клиента набросился на нее и изнасиловал. После случившегося девушка хотела обратиться в полицию, но мужчина ее запугал. Затем угрозы посыпались и на родственников массажистки. Перед этим насильник обвинил жертву в том, что заразился от нее венерическим заболеванием. Только на этом моменте россиянка решила попросить помощи у правоохранителей.

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