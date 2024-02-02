Мужчина отправил подруге фото голого сына и попал под статью

В Нижнем Тагиле возбудили дело против отца, который отправил голое фото восьмилетнего сына подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, житель якобы по просьбе своей знакомой отправил ей фото с голым ребенком. Он начал общаться с женщиной на сайте знакомств, а в какой-то момент подруга по переписке заговорила о взаимной отправке откровенного контента. Сначала тагилец прислал ей свое фото, но во время бесед упомянул, что растит сына. Тогда она попросила его отправить такое же фото, но с ребенком. При этом, отмечается, что она готова была отправить голое фото дочери.

Оказалось, что это был не первый «друг» женщины. Она уже просила других людей присылать ей откровенные фото, а после шантажировала их. На женщину было написано заявление от другого мужчины. Правоохранители разбирались в ситуации и вышли на тагильца.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов». По ней грозит срок от трех до десяти лет.

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