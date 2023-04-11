Учительница устроила «бойцовский клуб» среди 11-летних школьниц и попала под суд

Учительница средней школы из США устроила «бойцовский клуб» среди девочек 11-12 лет. Полиция изучила видеоролики, на которых запечатлены дерущиеся школьницы. Об этом сообщает WJHG-TV.

По данным источника, инцидент произошел в штате Флорида. 23-летняя Энджел Футман предстала перед судом после того, как в распоряжении руководства учебного заведения появились кадры, на которых девочки 11-12 лет дрались между собой. Следователи опросили участниц и были в шоке.

Шестиклассницы рассказали, что принимали участие в драках, которые специально устраивались в учебное время. Организацией подобных «боев» занималась Футман. У «бойцовского клуба» были даже свои правила: «30 секунд, никаких криков и воплей, никаких телефонов».

При просмотре роликов один из следователей опознал учительницу, которая во время драки сидела за столом и руководила детьми, не пытаясь их остановить. На некоторых кадрах она только просила одну из участниц не дергать другую за волосы.

Когда Футман вызвали на допрос, она сказала, что не является организатором драки. Но призналась, что не остановила ее и не доложила администрации о конфликте.

Сейчас 23-летнего педагога подозревают в четырех случаях содействия правонарушениям среди малолетних. В мае ей будут предъявлены официальные обвинения.

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