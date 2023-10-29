Учительница пригрозила школьнице снять с нее штаны и опозорить перед всем классом

В Новосибирске учительница одного из местных образовательных учреждений жестко ответила школьнице, которая якобы оскорбила ее. Женщина пообещала, что разденет девочку, а после опозорит ее перед сверстниками, передает Kp.ru.

Конфликт между преподавательницей и несовершеннолетней ученицей произошел еще 11 октября, однако известно о нем стало лишь спустя несколько недель. Придать инцидент огласке решили родители некоторых школьников.

Что стало причиной ссоры, пока неизвестно. Сама конфликтная ситуация попала на видео. Так, из ролика следует, что учительница пригрозила несовершеннолетней позором — женщина пообещала, что если девочка не будет выполнять то, что она скажет, то снимет с нее штаны перед всем классом. Мнения комментаторов в Сети по поводу случившегося разделились: кто-то считает, что школьница довела преподавательницу, а кто-то — что педагог не может вести себя подобным образом.

Ранее в Челябинской области врач отправила ребенка в школу с незажившей раной после операции. На руке у мальчика была дыра с двухрублевую монету.